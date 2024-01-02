مدرب باريس سان جيرمان يعلق على شائعات انتقال مبابي إلى ريال مدريد

علق الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، على شائعات انتقال مهاجم الفريق الباريسي كيليان مبابي، إلى صفوف فريق ريال مدريد.

وينتهي عقد كليان مبابي مع نادي باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري، ويحق للمهاجم الفرنسي البالغ من العمر 25 عاما، التوقيع لأي فريق خلال فترة الانتقالات الشتوية 2024.

وقال إنريكي في تصريحات نقلها موقع "غول" العالمي عندما سئل عن كيفية تعامله مع الشكوك التي تحيط بمستقبل مبابي: “كما فعلت دائما في هذه المسألة، هذ الأمر لا يعتمد علي".

وأضاف: "أنا لست الشخص الذي يمكنه الرد على هذا السؤال (مستقبل مبابي)".

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وذكرت تقارير صحفية أن مبابي قرر الانتقال إلى ريال مدريد بداية من الموسم المقبل، وأن هناك مفاوضات جارية حاليا بين مسؤولي النادي الملكي وفايزة العماري والدة اللاعب الفرنسي ووكيلة أعماله، والأمور تسير بشكل جيد حتي الآن بين الطرفين.

بينما أشارت بعض التقارير إلى أن ريال مدريد يجهز عرضا للتعاقد مع مبابي، خلال الشهر الحالي.

وأفادت تقارير صحفية أخرى بأن فريق ليفربول الإنجليزي يعد ضمن المرشحين للتعاقد مع مبابي.

شارك كليان مبابي في 22 مباراة مع فريق باريس سان جرمان، خلال الموسم الحالي، بكل المسابقات، وسجل فيها 21 هدفا، وصنع هدفين.

المصدر: وسائل إعلام