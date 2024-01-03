استبعاد لاعب نادي الأهلي من قائمة مصر لخوض كأس أمم إفريقيا

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، استبعاد لاعب نادي الأهلي، أحمد نبيل كوكا، من قائمة "الفراعنة" النهائية التي تستعد لخوض نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا، بسبب الإصابة.

وقال الاتحاد المصري لكرة القدم، في بيان مقتضب اليوم الأربعاء، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "خضع أحمد نبيل كوكا لاعب منتخب مصر لفحوصات طبية وأشعة أثبتت إصابته في أربطة القدم، وبالتالي عدم لحاقه ببطولة كأس الأمم الإفريقية التي تنطلق في 13 يناير الجاري في كوت ديفوار".

🚨 | خضع أحمد نبيل كوكا لاعب منتخب مصر الأول لكرة القدم لفحوصات طبية و أشعة أثبتت إصابته في أربطة القدم و بالتالي عدم لحاقه ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق ١٣ يناير الجاري في كوت ديفوار . 🇪🇬 pic.twitter.com/fz9VPqZJ1B — EFA.eg (@EFA) January 3, 2024

وتألق كوكا بشكل لافت للنظر مع نادي الأهلي في مونديال الأندية 2023، ثم في كأس السوبر المصري، بعدما استطاع حجز مكان أساسي بتشكيل فريقه.

وشهدت قائمة منتخب مصر استبعاد 28 لاعبا من القائمة الأولية، كان أبرزهم عبد الله السعيد لاعب نادي بيراميدز، وحسين الشحات لاعب نادي الأهلي، ورمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز.

وجاءت قائمة منتخب مصر النهائية لأمم إفريقيا "كوت ديفوار 2023"، كالتالي:

لحراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي)، أحمد الشناوي (بيراميدز)، محمد أبوجبل (البنك الأهلي)، محمد صبحي (الزمالك)

لخط الدفاع: أحمد حجازي (اتحاد جدة)، محمد عبد المنعم (الأهلي)، علي جبر (بيراميدز)، أسامة جلال (بيراميدز)، أحمد سامي (بيراميدز)، محمد هاني (الأهلي)، عمر كمال (مودرن فيوتشر)، أحمد فتوح (الزمالك)، محمد حمدي (بيراميدز)

لخط الوسط: حمدي فتحي (الوكرة)، إمام عاشور (الأهلي)، محمد النني (أرسنال)، مروان عطية (الأهلي)، أحمد سيد زيزو (الزمالك)، أحمد نبيل كوكا (الأهلي) تم استبعاده، محمود حمادة (المصري)

لخط الهجوم: محمد صلاح (ليفربول)، مصطفى فتحي (بيراميدز)، محمود حسن "تريزيغيه" (طرابزون سبور)، عمر مرموش (آينتراخت فرانكفورت)، مصطفى محمد (نانت)، محمود عبد المنعم "كهربا" (الأهلي) وأحمد حسن "كوكا" (بينديك سبور).

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وسيبدأ منتخب مصر مشواره في نهائيات كأس الأمم الإفريقية، بمواجهة منتخب موزمبيق يوم 14 يناير الجاري، ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم أيضا منتخبي غانا والرأس الأخضر.

المصدر: "twitter/EFA"