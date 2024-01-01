المدمرة الإيرانية "البرز" تدخل البحر الأحمر 

أفادت وسائل إعلام إيرانية اليوم الاثنين بأن المدمرة "البرز" في إطار المجموعة 94 التابعة لبحرية الجيش الإيراني، دخلت مياه البحر الأحمر عبر مضيق باب المندب.

وذكرت وكالة "مهر" أن المدمرة مزودة بصواريخ كروز بحرية بعيدة المدى.

وحسب تقارير إيرانية، فإن المدمرة وصلت إلى المنطقة إلى جانب سفينة "بهشاد" العسكرية لتنفيذ مهمة حماية المصالح الإيرانية وتأمين خطوط الملاحة.

وأشارت قناة "العالم" إلى أنه منذ بداية عام 2009، بدأت مجموعات الجيش الإيراني مهماتها في المياه الحرة لتأمين خطوط الملاحة ومحاربة القراصنة وغيرها من المهام.

وفي عام 2019، انضمت المدمرة "البرز" إلى الأسطول الجنوبي لبحرية الجيش الإيراني بعد إجراء إصلاحات رئيسية وتركيب أنظمة تقنية جديدة.

وانضمت هذه المدمرة إلى الأسطول البحري في بندر عباس عام 1972، وتزن 1550 طنا وتبلغ سرعتها أكثر من 36 عقدة.

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يأتي ذلك بعد أن قتل عشرة من الحوثيين اليمنيين وأصيب اثنان الأحد بقصف أمريكي استهدف زوارق هاجمت سفينة حاويات في جنوب البحر الأحمر.

وتحدثت تقارير إعلامية عن أن الجيش البريطاني يستعد لشن غارات جوية ضد الحوثيين في اليمن في أعقاب هجماتهم على الشحن في البحر الأحمر، وأن البنتاغون أيضا أعد خططا لمهاجمة قواعد لجماعة "أنصار الله" في اليمن.

من جانبهم، حذر الحوثيون الولايات المتحدة من أن "البوارج والسفن الأمريكية ستكون في مرمى أهدافهم" في حال أي تصعيد.

المصدر: وسائل إعلام إيرانية