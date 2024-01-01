"نيويورك تايمز": البنتاغون أعد خططا لاستهداف قواعد للحوثيين لكنه يخشى أن يصب ذلك بمصلحة إيران

أفادت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، اليوم الاثنين، بأن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، أعدت خططا لمهاجمة قواعد لجماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن.

إقرأ المزيد

ولفتت الصحيفة إلى أن "مسؤولي البنتاغون وضعوا خططا مفصلة لضرب قواعد الصواريخ والطائرات بدون طيار في اليمن وبعض المنشآت التي تضم زوارق سريعة من النوع الذي يستخدمه الحوثيون لمهاجمة سفينة الحاويات العملاقة "ميرسك".

وأشارت إلى أنه لا يزال هناك قلق من أن مثل هذه الهجمات "ستصب في مصلحة إيران وخطتها".

يأتي ذلك، بعدما قتل عشرة من الحوثيين اليمنيين وأصيب اثنان الأحد بقصف أمريكي استهدف زوارق هاجمت سفينة حاويات تابعة لشركة "ميرسك" في جنوب البحر الأحمر.

وأعلن الجيش الأمريكي، الأحد، إغراق ثلاثة زوارق تابعة للحوثيين وقتل طواقمها ردا على ثاني هجوم تتعرض له سفينة حاويات في البحر الأحمر خلال أقل من 24 ساعة، ما دفع الشركة المالكة للسفينة إلى تعليق العبور في المنطقة لمدة 48 ساعة.

وكانت مدمرة أمريكية أسقطت يوم السبت صاروخين باليستيين مضادين للسفن أطلقا من الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون.

وكثف الحوثيون من هجماتهم على سفن البحر الأحمر ما يهدد بتعطيل تدفقات التجارة البحرية العالمية، مؤكدين أنهم سيواصلون هجماتهم هذه طالما لم تدخل كميات كافية من الغذاء والدواء إلى قطاع غزة الذي تحاصره إسرائيل وتشن عليه حملة قصف متواصلة وعمليات برية منذ هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر.

المصدر: نيويورك تايمز+ RT