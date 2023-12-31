مدمرة أمريكية تسقط صاروخين باليستيين مضادين للسفن أطلقا من اليمن

تعاملت مدمرة أمريكية السبت مع صاروخين باليستيين مضادين للسفن أطلقا من اليمن وأسقطتهما بحسب ما أعلنته القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم".

وقالت سنتكوم في بيان لها في "إكس" إن هذا الاشتباك "جرى أثناء استجابتها لنداء استغاثة من سفينة حاويات أصيبت في هجوم آخر". مشيرة إلى أن إطلاق الصاروخين تم "من الأراضي التي يسيطر عليها المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران".

USS GRAVELY shoots down two anti-ship ballistic missiles while responding to Houthi attack on merchant vessel.



Today at approximately 8:30 p.m. (Sanaa time), the container ship MAERSK HANGZHOU reported that they were struck by a missile while transiting the Southern Red Sea. The… pic.twitter.com/nUgifhkdC8 — U.S. Central Command (@CENTCOM) December 31, 2023

ولفتت إلى أن هذا هو الهجوم الـ23 الذي يستهدف سفنا تجارية منذ 19 نوفمبر الماضي، في أعقاب ما أعلنه الحوثيون وشروعهم في شن الهجمات بالمسيّرات والصواريخ على سفن يقولون إنها "مرتبطة بإسرائيل"، وهي هجمات أثرت على انسياب حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر وتهدد بتعطيل التجارة العالمية.

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ووفق بيان القيادة المركزية الأمريكية، استجابت المدمرتان "يو إس إس غريفلي" و"يو إس إس لابون" لطلب المساعدة من سفينة "ميرسك هانغتشو"، وهي سفينة حاويات دنماركية ترفع علم سنغافورة قالت إنها أصيبت بصاروخ في البحر الأحمر.

وأضافت "القيادة المركزية" أنه خلال عملية الإنقاذ هذه، أسقطت المدمرة "يو إس إس غريفلي" صاروخين تم إطلاقهما "في اتجاه سفن" الجيش الأمريكي.

وكانت واشنطن أعلنت في وقت سابق إطلاق عملية متعددة الجنسيات لحماية البحر الأحمر وسط هجمات الحوثيين على السفن التجارية المرتبطة بإسرائيل وأطلق على العملية تسمية "حارس الازدهار"، في وقت قررت شركات شحن تعليق النقل عبر البحر الأحمر، ومن ضمنها شركتا الطاقة BP وEquinor التي تنقل المنتجات البترولية.

المصدر: RT +وكالات