الجيش الأمريكي يعلن إسقاط مسيرة وصاروخ أطلقهما الحوثيون بالبحر الأحمر

أسقطت البحرية الأمريكية الخميس، جنوب البحر الأحمر مسيرة وصاروخا باليستيا مضادا للسفن أطلقهما الحوثيون في اليمن، بحسب ما أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط "سنتكوم".

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وقالت سنتكوم عبر منصة إكس إنه "لم تتضرر أي من السفن الـ18 الموجودة في المنطقة ولم يتم الإبلاغ عن إصابات"، مشيرة إلى أن هذه هي "محاولة الهجوم الـ22 التي ينفذها الحوثيون ضد سفن دولية منذ 19 أكتوبر".

وأعلنت الولايات المتحدة الخميس سلسلة عقوبات تستهدف قنوات تمويل الحوثيين في اليمن بعد هجماتهم على سفن تجارية في البحر الأحمر. وطالت العقوبات أشخاصا وكيانات في اليمن وتركيا اعتُبرت متورطة في هذا التمويل.

وشن الحوثيون مجموعة هجمات بمسيرات وصواريخ على سفن يقولون إنها "مرتبطة بإسرائيل"، وهي هجمات تهدد بتعطيل التجارة العالمية.

وأكد الحوثيون إنهم سيواصلون ذلك حتى دخول ما يكفي من الغذاء والدواء إلى قطاع غزة الذي تقصفه إسرائيل وتحاصره.

وكانت واشنطن أعلنت في وقت سابق إطلاق عملية متعددة الجنسيات لحماية البحر الأحمر وسط هجمات الحوثيين على السفن التجارية المرتبطة بإسرائيل وأطلق على العملية تسمية "حارس الازدهار"، في وقت قررت شركات شحن تعليق النقل عبر البحر الأحمر، ومن ضمنها شركتا الطاقة BP وEquinor التي تنقل المنتجات البترولية.

المصدر: أ ف ب