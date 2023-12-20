شركة شحن نرويجية تعلق عمليات النقل عبر البحر الأحمر

أعلنت شركة النقل النرويجية Hoegh Autoliners، تعليق عمليات النقل عبر البحر الأحمر، بعد رفع المديرية البحرية النرويجية مستوى التهديد في تلك المنطقة لأعلى مستوى.

ونقلت وكالة "رويترز" عن بيان الشركة: "سنواصل تقييم الوضع بانتظام بناء على توصيات السلطات المختصة وتعديل سياساتنا إذا لزم الأمر".

وتعمل شركة Hoegh Autoliners في النقل البحري للسيارات والشاحنات وعربات السكك الحديد ومعدات البناء والزراعة والتعدين والسفن الصغيرة والمعدات الصناعية.

وعقب تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في قطاع غزة، أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) اليمنية، أنها ستنفذ هجمات على الأراضي الإسرائيلية ولن يسمحوا للسفن المرتبطة بها بالمرور في مياه البحر الأحمر ومضيق باب المندب، حتى توقف الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وردا على ذلك، أعلنت السلطات الأمريكية عزمها إطلاق عملية "حارس الازدهار" في البحر الأحمر لضمان حرية الملاحة وأمن السفن، وبالإضافة إلى الولايات المتحدة، يشمل المشاركون في العملية البحرين وبريطانيا والدنمارك وإسبانيا وإيطاليا وكندا وهولندا والنرويج وسيشيل وفرنسا.

ونتيجة لتزايد حوادث الهجمات على السفن، أعلنت العديد من الشركات عزمها تجنب الطرق عبر البحر الأحمر مؤقتا، ومن بين هذه الشركات، شركة الشحن والخدمات اللوجستية الدنماركية "Maersk"، وشركة الشحن البلجيكية "Euronav"، ومجموعة النقل الفرنسية "CMA CGM"، وشركة الشحن الألمانية "Hapag-Lloyd"، وشركة النفط والغاز البريطانية "BP".

المصدر: RT