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المتحدث باسم حركة "أنصار الله" الحوثية يبحث مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الوضع في غزة

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المتحدث باسم حركة
Globallookpress Naaman Omar
الدمار في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي
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أعلن المتحدث باسم حركة "أنصار الله" محمد عبد السلام أنه التقى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي أكبر أحمديان لبحث الوضع في غزة والتأكيد على أهمية مساندة الشعب الفلسطيني.

وقال عبد السلام في بيان: "التقينا اليوم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي أكبر أحمديان لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، وللتأكيد على أهمية مساندة الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة في غزة، وأن هذه مسؤولية يجب على شعوب المنطقة أن تضطلع بها، كون العدوان الإسرائيلي على القطاع تهديد للجميع".

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وأشاد أحمديان خلال اللقاء بصمود الحكومة والشعب اليمنيين خلال السنوات الصعاب.

وأثنى على "إجراءات اليمن "الشجاعة" لدعم الشعب الفلسطيني في صد العدوان والهجمات الوحشية من جانب الكيان الصهيوني".

وأجرى وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، في وقت سابق اتصالا هاتفيا مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، تطرقا خلاله إلى هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر.

وقال كاميرون: "أبلغته (عبد اللهيان) أن إيران تشارك في المسؤولية عن منع مثل هذه الهجمات، نظرا لتاريخ إيران الطويل في دعم الحوثيين".

المصدر: إرنا+ RT

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