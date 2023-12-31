وزير الخارجية البريطاني يبحث مع نظيره الإيراني هجمات الحوثيين في البحر الأحمر

أجرى وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، اتصالا هاتفيا مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، تطرقا خلاله إلى هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر.

وقال كاميرون على منصة "إكس": "أجريت اليوم محادثة مع (وزير الخارجية الإيراني) أمير عبد اللهيان حول هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، والتي تعرض حياة الأبرياء والاقتصاد العالمي للخطر".

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وأضاف: "أبلغته أن إيران تشارك في المسؤولية عن منع مثل هذه الهجمات، نظرا لتاريخ إيران الطويل في دعم الحوثيين".

وبدوره، صرح وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس الأحد، بأن هجمات الحوثيين على الشحن الدولي في البحر الأحمر وما حوله تضاعفت 5 مرات خلال الشهرين الأخيرين.

يأتي ذلك، عقب هجوم شنته 3 زوارق على سفينة، على بعد 60 ميلا بحريا شمال غربي ميناء الحديدة اليمني.

المصدر: إنترفاكس