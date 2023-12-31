هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: هجوم 3 زوارق على سفينة شمال غربي الحديدة

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الأحد، إنها تلقت بلاغا بشأن هجوم 3 زوارق على سفينة، على بعد 60 ميلا بحريا شمال غربي ميناء الحديدة اليمني.

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ونقلت وكالة رويترز عن الهيئة، أنها تلقت البلاغ من سفينة بعد تعرضها "لهجوم بثلاثة زوارق من ناحية الميناء، وجرى تبادل إطلاق نار، ولا خسائر بين أفراد الطاقم".

وفي هذا السياق، نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن قائد البحرية الأمريكية بالشرق الأوسط الأدميرال براد كوبر قوله إن دوريات لسفن حربية من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا جابت جنوب البحر الأحمر، وأن 1200 سفينة أبحرت عبر البحر الأحمر منذ بدء عملية حارس الازدهار.

وأضاف أن الحوثيين في اليمن لا يظهرون أي علامات على إنهاء هجماتهم "المتهورة" على السفن التجارية في البحر الأحمر.

وكانت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، قد أعلنت بوقت سابق الأحد، أن الولايات المتحدة أسقطت صاروخين باليستيين أطلقا نحو سفينة حاويات في جنوب البحر الأحمر، من مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

يأتي ذلك في ظل استمرار الهجمات التي تشنها جماعة أنصار الله الحوثية اليمنية، ضد سفن إسرائيلية أو متجهة إلى إسرائيل في البحر الأحمر، في إطار دعمها لغزة.

المصدر: أ ب + RT