وزير الدفاع البريطاني: هجمات الحوثيين في البحر الأحمر يجب أن تتوقف

قال وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس الأحد، إن هجمات الحوثيين على الشحن الدولي في البحر الأحمر وما حوله تضاعفت 5 مرات خلال الشهرين الأخيرين.

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وأكد وزير الدفاع البريطاني الجديد، أن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر تضر بالتجارة العالمية ويجب أن تتوقف.

يأتي ذلك، عقب هجوم شنته 3 زوارق على سفينة، على بعد 60 ميلا بحريا شمال غربي ميناء الحديدة اليمني.

وقالت القيادة الوسطى الأمريكية إن سفينة حاويات تابعة لميرسك أطلقت نداء استغاثة ثانيا بتعرضها لهجوم من زوارق الحوثيين، مشيرة إلى أن مروحيات أمريكية ردت بإطلاق النار دفاعا عن النفس وأغرقت 3 زوارق وقتلت طواقمها.

وكانت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، قد أعلنت بوقت سابق الأحد، أن الولايات المتحدة أسقطت صاروخين باليستيين أطلقا نحو سفينة حاويات في جنوب البحر الأحمر، من مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وتواصل جماعة أنصار الله الحوثية اليمنية، شن هجمات ضد سفن إسرائيلية أو متجهة إلى إسرائيل في البحر الأحمر، في إطار دعمها لغزة.

المصدر: وكالات