اسطنبول.. تحرك شعبي حاشد في أول يوم من 2024 تضامنا مع غزة ولذكرى ضحايا الجيش التركي (فيديو+صور)

شهدت مدينة اسطنبول التركية فجر اليوم الاثنين مسيرة حاشدة بمشاركة عشرات الآلاف تضامنا مع غزة، وتنديدا بالحرب الإسرائيلية المستمرة عليها، وإحياء لذكرى ضحايا الجيش التركي.

ونظمت المسيرة "منصة الإرادة الوطنية" برعاية "وقف شباب تركيا" وأيضا بمشاركة 308 منظمات أهلية. حملت المسيرة اسم "الرحمة للشهداء، والدعم لفلسطين، فلتسقط إسرائيل".

Istanbul this morning pic.twitter.com/WA5Ai7lF8Q — Dima Khatib (@Dima_Khatib) January 1, 2024

وتجمع آلاف المواطنين أمام ساحة جامع آيا صوفيا الكبير بعد إقامة صلاة الصبح في مساجد: السلطان أحمد، السليمانية، أمين أونو الجديد، بعد تلاوة الابتهالات من أجل ضحايا الجيش التركي والشعب الفلسطيني.

كما ردد المتظاهرون في الساحة هتافات داعمة للفلسطينيين، من قبيل "إسرائيل المجرمة ارحلي عن فلسطين" و"دماؤنا وأرواحنا فداء للأقصى" و"سلام لحماس ماضون في المقاومة" و"الشهداء أحياء والوطن لا يقسّم".

Hundreds of thousands gather at the Galata Bridge in Istanbul, rallying in support of Palestine on the first day of 2024:



MC: Tekbir with love

Crowd: Allahu Ekber

MC: This is what the Zionists fear. pic.twitter.com/7vgJ7fYI8r — Ismailoğlu (@IsmailogluF) January 1, 2024

بدورها، رددت مجموعة تحمل لافتات مكتوبة باللغات التركية والعربية والإنجليزية التكبيرات بشكل متكرر.

وبعد صلاة الصبح، بدأ الموكب بالمسير تجاه الترامواي للوصول إلى جسر غالاطة المطل على مضيق البوسفور.

ومن الشخصيات البارزة التي شاركت في هذه المسيرة، شارك وزير الشباب والرياضة عثمان أشكين باك، ورئيس البرلمان التركي السابق مصطفى شنطوب، ورئيس "مجلس أمناء مؤسسة نشر العلوم"، عضو المجلس الاستشاري العالي في "وقف شباب تركيا"، بلال أردوغان.

المصدر: الأناضول + RT