 
مباشر
عاجل
أمواج تسونامي بارتفاع 5 أمتار تصل إلى مناطق على الساحل الغربي لليابان

اسطنبول.. تحرك شعبي حاشد في أول يوم من 2024 تضامنا مع غزة ولذكرى ضحايا الجيش التركي (فيديو+صور)

أخبار العالم

اسطنبول.. تحرك شعبي حاشد في أول يوم من 2024 تضامنا مع غزة ولذكرى ضحايا الجيش التركي (فيديو+صور)
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wpij

شهدت مدينة اسطنبول التركية فجر اليوم الاثنين مسيرة حاشدة بمشاركة عشرات الآلاف تضامنا مع غزة، وتنديدا بالحرب الإسرائيلية المستمرة عليها، وإحياء لذكرى ضحايا الجيش التركي.

ونظمت المسيرة "منصة الإرادة الوطنية" برعاية "وقف شباب تركيا" وأيضا بمشاركة 308 منظمات أهلية. حملت المسيرة اسم "الرحمة للشهداء، والدعم لفلسطين، فلتسقط إسرائيل".

وتجمع آلاف المواطنين أمام ساحة جامع آيا صوفيا الكبير بعد إقامة صلاة الصبح في مساجد: السلطان أحمد، السليمانية، أمين أونو الجديد، بعد تلاوة الابتهالات من أجل ضحايا الجيش التركي والشعب الفلسطيني.

اسطنبول.. تحرك شعبي حاشد في أول يوم من 2024 تضامنا مع غزة ولذكرى ضحايا الجيش التركي (فيديو+صور)اسطنبول.. تحرك شعبي حاشد في أول يوم من 2024 تضامنا مع غزة ولذكرى ضحايا الجيش التركي

كما ردد المتظاهرون في الساحة هتافات داعمة للفلسطينيين، من قبيل "إسرائيل المجرمة ارحلي عن فلسطين" و"دماؤنا وأرواحنا فداء للأقصى" و"سلام لحماس ماضون في المقاومة" و"الشهداء أحياء والوطن لا يقسّم".

بدورها، رددت مجموعة تحمل لافتات مكتوبة باللغات التركية والعربية والإنجليزية التكبيرات بشكل متكرر.

وبعد صلاة الصبح، بدأ الموكب بالمسير تجاه الترامواي للوصول إلى جسر غالاطة المطل على مضيق البوسفور.

ومن الشخصيات البارزة التي شاركت في هذه المسيرة، شارك وزير الشباب والرياضة عثمان أشكين باك، ورئيس البرلمان التركي السابق مصطفى شنطوب، ورئيس "مجلس أمناء مؤسسة نشر العلوم"، عضو المجلس الاستشاري العالي في "وقف شباب تركيا"، بلال أردوغان.

المصدر:  الأناضول + RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا