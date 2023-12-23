الدفاع التركية تعلن ارتفاع حصيلة قتلى قواتها في هجوم شمالي العراق إلى 6

أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم السبت ارتفاع حصيلة قتلى هجوم حزب العمال الكردستاني على قواتها في شمال العراق إلى ستة عسكريين.

وأضافت الوزارة في بيانها: "لم يتسنّ إنقاذ ثلاثة من العسكريين الأربعة الذين أصيبوا نتيجة الهجوم الذي شنه تنظيم حزب العمل الكردستاني الإرهابي، ونتيجة لذلك ارتفع عدد القتلى في صفوف قواتنا إلى 6".

ووفقا لبيان الوزارة أسفر الاشتباك الذي أعقب الهجوم عن مقتل 7 مسلحين أكراد حتى اللحظة، فيما لا تزال ملاحقتهم مستمرة.

وكانت الدفاع التركية أعلنت أمس الجمعة مقتل 3 جنود وإصابة 4 آخرين في اشتباك مع عناصر من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق.

والخميس، أعلنت وزارة الدفاع التركية "تحييد" 2120 عنصرا داخل البلاد وخارجها منذ مطلع العام الجاري 2023، بينهم 45 عنصرا خلال الأسبوع المنصرم.

وبدأ النزاع المسلح مع حزب العمال الكردستاني في تركيا عام 1984 واستؤنف عام 2015، وتوجد في شمال العراق تجمّعات لحزب العمال الكردستاني، حيث تنفذ القوات التركية عمليات جوية وبرية ضدها.

المصدر: تاس