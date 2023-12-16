وزير الدفاع التركي: التدريبات المشتركة بين واشنطن وحزب العمال الكردستاني في سوريا غير مقبولة

أكد وزير الدفاع التركي ياشار غولر، أن أنقرة تعتبر التدريبات العسكرية الأمريكية المشتركة مع حزب العمال الكردستاني في سوريا غير مقبولة، وتركيا تراقب الوضع عن كثب.

وقال الوزير لصحيفة "صباح" التركية إن "أفعالهم (الأمريكيين) مع إرهابيي وحدات حماية الشعب غير مقبولة. لقد قلت بالفعل إنهم يدربون الإرهابيين على استخدام طائرات الهليكوبتر".

وأضاف: "الأسبوع الماضي أجروا (الجيش الأمريكي) مرة أخرى تدريبات مع الإرهابيين. نحن نراقب كل حدث عن كثب. هذا الوضع غير مقبول".

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "Gercekgundem"، نقلا عن مصادر في وزارة الدفاع التركية، أن أنقرة تراقب عن كثب الأنشطة الأمريكية في سوريا المتعلقة بحزب العمال الكردستاني.

وأصبحت التدريبات المشتركة للولايات المتحدة وحزب العمال الكردستاني في سوريا أحد الموضوعات الحالية في الحياة الاجتماعية والسياسية لتركيا.

وفي 9 أكتوبر الماضي، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الجيش التركي نجح في تحييد 162 مسلحا من حزب العمال الكردستاني خلال عملياته في شمال سوريا والعراق.

وقال أردوغان، في مؤتمر صحفي "قمنا بتحييد 162 إرهابيا وتدمير 194 هدفا في شمال سوريا وشمال العراق"، مضيفا "نريد من حلفائنا إبعاد عناصرهم من قرب وحدات حماية الشعب".

وتشهد عدة مناطق في إقليم كردستان العراق وشمال سوريا قصفا تركيا متكررا، وتبرر أنقرة ذلك بضرورة مكافحة حزب العمال الكردستاني، وأطلقت تركيا، أخيرا، عمليات عسكرية عدة داخل الأراضي العراقية، ضد مسلحي الحزب الكردي، وهو أمر رفضته بغداد، واعتبرته انتهاكا للسيادة العراقية.

وبدأ الصراع المسلح مع حزب العمال الكردستاني في تركيا عام 1984 واستؤنف عام 2015، وتوجد في شمال العراق قواعد لحزب العمال الكردستاني، حيث تنفذ القوات المسلحة التركية عمليات جوية وبرية ضدها.

المصدر: RT