الدفاع التركية تعلن "تحييد" 45 عنصرا الأسبوع الماضي في سوريا والعراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية يوم الخميس، "تحييد" 2120 عنصرا داخل البلاد وخارجها منذ مطلع العام الجاري 2023، بينهم 45 عنصرا خلال الأسبوع المنصرم.

جاء ذلك على لسان العميد البحري زكي آقتورك المستشار الإعلامي والعلاقات العامة في وزارة الدفاع التركية، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة أنقرة.

وأكد آقتورك أن "الجيش التركي يواصل بكل حزم عملياته ضد التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها (بي كي كي) و(داعش) و(غولن)"، وأشار في هذا الإطار إلى "تحييد 45 إرهابيا في عمليات داخل وخارج البلاد خلال الأسبوع الأخير، بما فيها عمليات شمالي العراق وسوريا".

وتطرق إلى اعتقال 346 شخصا بينهم أعضاء في تنظيمي "بي كي كي وغولن" المصنفين في تركيا بالإرهابيين، أثناء محاولتهم الدخول إلى الأراضي التركية بطرق غير شرعية، خلال أسبوع.

وتشهد عدة مناطق في إقليم كردستان العراق وشمال سوريا قصفا تركيا متكررا، وتبرر أنقرة ذلك بضرورة مكافحة حزب العمال الكردستاني، وأطلقت تركيا، أخيرا، عمليات عسكرية عدة داخل الأراضي العراقية، ضد مسلحي الحزب الكردي، وهو أمر رفضته بغداد، واعتبرته انتهاكا للسيادة العراقية.

وقد بدأ الصراع المسلح مع حزب العمال الكردستاني في تركيا عام 1984 واستؤنف عام 2015، وتوجد في شمال العراق قواعد لحزب العمال الكردستاني، حيث تنفذ القوات المسلحة التركية عمليات جوية وبرية ضدها.

المصدر: RT + الأناضول