تركيا.. وزارة الدفاع تعلن مقتل 3 جنود أتراك وإصابة آخرين في اشتباك مسلح شمالي العراق

أعلنت أنقرة مساء اليوم الجمعة مقتل 3 جنود أتراك وإصابة آخرين، في اشتباك مسلح مع عناصر من "حزب العمال الكردستاني شمالي العراق.

وفي بيان لها، أكدت وزارة الدفاع التركية مقتل 3 جنود أتراك وإصابة 4 آخرين بجروح، في اشتباك مسلح وقع اليوم الجمعة، مع عناصر من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق.

و يوم الخميس، أعلنت وزارة الدفاع التركية "تحييد" 2120 عنصرا داخل البلاد وخارجها منذ مطلع العام الجاري 2023، بينهم 45 عنصرا خلال الأسبوع المنصرم.

وجاء ذلك على لسان العميد البحري زكي آقتورك مستشار الإعلام والعلاقات العامة في وزارة الدفاع التركية، خلال مؤتمر صحافي بالعاصمة أنقرة.

وأكد آقتورك أن "الجيش التركي يواصل بكل حزم عملياته ضد التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها (بي كي كي) و(داعش) و(غولن)"، مشيرا في هذا الإطار إلى "تحييد 45 إرهابيا في عمليات داخل وخارج البلاد خلال الأسبوع الأخير، بينها عمليات شمالي العراق وسوريا".

وتطرق إلى اعتقال 346 شخصا بينهم أعضاء في تنظيمي "بي كي كي وغولن" المصنفين في تركيا بالإرهابيين، أثناء محاولتهم الدخول إلى الأراضي التركية بطرق غير شرعية، خلال أسبوع.

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وتشهد عدة مناطق في إقليم كردستان العراق وشمال سوريا قصفا تركياً متكررا، وتبرر أنقرة ذلك بضرورة مكافحة حزب العمال الكردستاني، وأطلقت تركيا، أخيرا، عمليات عسكرية عدة داخل الأراضي العراقية، ضد مسلحي الحزب الكردي، وهو أمر رفضته بغداد، واعتبرته انتهاكا للسيادة العراقية.

وقد بدأ الصراع المسلح مع حزب العمال الكردستاني في تركيا عام 1984 واستؤنف عام 2015، وتوجد في شمال العراق قواعد لحزب العمال الكردستاني، حيث تنفذ القوات المسلحة التركية عمليات جوية وبرية ضدها.

المصدر: RT + الأناضول