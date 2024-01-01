مسؤول أمريكي يعتبر سحب تل أبيب بعض قواتها من غزة بداية تحول تدريجي

أعلن مسؤول أمريكي اليوم الاثنين أن قرار إسرائيل سحب بعض قواتها من قطاع غزة هو على ما يبدو بداية تحول تدريجي إلى عمليات أقل كثافة في شمال القطاع، على الرغم من استمرار القتال هناك.

وقال: "يبدو أن هذا هو بداية التحول التدريجي نحو عمليات أقل كثافة في الشمال والتي كنا نشجعها، وهو ما يعكس النجاح الذي حققه الجيش الإسرائيلي في تفكيك القدرات العسكرية لحماس هناك. غير أنني أود أن أحذر من استمرار القتال في الشمال، وهذا لا يعكس حدوث أي تغيير (للوضع) في الجنوب".

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وذكر سكان أن إسرائيل سحبت دباباتها من بعض أحياء مدينة غزة يوم الاثنين في الوقت الذي أعلنت فيه خططا لتغيير أساليبها وتقليص عدد جنودها، لكن القتال احتدم في أماكن أخرى من القطاع وسط قصف مكثف.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، يوم الأحد، أن الجيش الإسرائيلي قرر سحب 5 ألوية قتالية من قطاع غزة.

وقالت الإذاعة: "بعد تقييم الاوضاع والعملية العسكرية تقرر سحب 5 ألوية من الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة".

وأشارت إلى أنه من بين الألوية الخمسة، تم سحب لواءين من قوات الاحتياط.

المصدر: رويترز