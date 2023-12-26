الجيش الإسرائيلي يعلن ارتفاع عدد الضباط والجنود القتلى في معارك غزة إلى 6 خلال 24 ساعة

أعلن الجيش الإسرائيلي ارتفاع عدد الضباط والجنود القتلى في معارك غزة إلى 6 خلال 24 ساعة بعد الإعلان قبل قليل عن مقتل ضابطين وجندي.

وقال الجيش الإسرائيلي إن العسكريين الذين تم الإعلان عن مقتلهم مساء اليوم هم الرائد شاي شمريز قائد سرية في الكتيبة 931، لواء ناحال، (سقط في معركة شمال قطاع غزة)، والنقيب (احتياط) شاؤول غرينغليك، ضابط في الكتيبة 931، لواء ناحال، (سقط في معركة شمال قطاع غزة). والرقيب (احتياط) ماؤور لافي، جندي في الكتيبة 450، لواء "بيسلاخ"، (سقط في معركة في قطاع غزة).





يتبع..