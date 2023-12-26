"القسام" تعرض مشاهد استهدافها آليات الجش الإسرائيلي المتوغلة في منطقة الشيخ زايد شمال غزة (فيديو)

عرضت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، مشاهد استهدافها آليات الجش الإسرائيلي المتوغلة في منطقة الشيخ زايد شمال قطاع غزة بقذائف "الياسين 105".

نشرت "القسام" مقطع فيديو يظهر "مشاهد استهداف آليات العدو المتوغلة في منطقة الشيخ زايد شمال قطاع غزة بقذائف الياسين 105".

واليوم الثلاثاء، أعلنت كتائب القسام وسرايا القدس قتل عدد من الجنود وتدمير العديد من الآليات العسكرية الإسرائيلية خلال الساعات الماضية، وأنهما تخوضان غمار اشتباكات ضارية على مختلف محاور التوغل.

هذا وأعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 20915، والجرحى إلى 54918 منذ الـ7 من أكتوبر.

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ودخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ81 حيث تستمر الاشتباكات في ظل قصف إسرائيلي مكثف لمدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع، وسط كارثة إنسانية وصحية.

المصدر: RT