صحة غزة: ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 20915 قتيلا

أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم الثلاثاء ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 20915، والجرحى إلى 54918 منذ الـ7 من أكتوبر.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة: "القوات الإسرائيلية ارتكبت 18 مجزرة بحق عوائل بكاملها خلال الـ24 ساعة الماضية، راح ضحيتها 241 قتيلا و382 جريحا".

وأعرب عن خشية الوزارة من أن يكون استهداف محيط مجمع ناصر الطبي جنوبي القطاع تكرارا للسيناريو الذي نفذه ضد مجمع الشفاء الطبي ومستشفيات شمال غزة.

وطالب المؤسسات الأممية بحماية مجمع ناصر الطبي والطواقم الطبية والجرحى والمرضى وآلاف النازحين هناك، والتدخل العاجل لضمان توفير الأدوية والوقود اللازم لإعادة تشغيل مجمع الشفاء الطبي أمام حاجة آلاف الجرحى والمرضى.

ودخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ81 حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع، وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية.

المصدر: RT