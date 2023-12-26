في يومها الـ81.. تطورات الحرب على غزة وتداعياتها إقليميا وعالميا لحظة بلحظة

دخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ81 حيث تستمر الاشتباكات في ظل قصف إسرائيلي مكثف لمدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع، وسط كارثة إنسانية وصحية.

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