في يومها الـ81.. تطورات الحرب على غزة وتداعياتها إقليميا وعالميا لحظة بلحظة
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دخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ81 حيث تستمر الاشتباكات في ظل قصف إسرائيلي مكثف لمدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع، وسط كارثة إنسانية وصحية.
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