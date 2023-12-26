وسائل إعلام: المقاومة العراقية تستهدف قاعدة الشدادي الأمريكية في الحسكة

أفادت مصادر صحافية، اليوم الثلاثاء، بسماع دوي عدة انفجارات داخل القاعدة الأمريكية في مدينة الشدادي جنوبي محافظة الحسكة شمالي شرقي سوريا.

ونقلت قناة "الميادين عن المصادر قولها إن "الأصوات ناتجة من استهداف فصائل المقاومة للقاعدة الأمريكية بصواريخ عدة، من دون ورود معلومات عن حجم الخسائر من جراء الضربة".

ويوم أمس الاثنين، استهدفت "المقاومة في العراق"، قاعدة "حرير" الأمريكية قرب مطار أربيل شمالي العراق، بالطائرات المسيرة.

وقبل أيام، أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق استهدافها هدفا حيويا في البحر المتوسط بالأسلحة المناسبة، حيث حققت إصابات مباشرة، وقبل ذلك، استهدفت مدينة أم الرشراش (إيلات).

وفي 16 ديسمبر الجاري، تعرضت ثلاث قواعد عسكرية أمريكية في سوريا لقصف صاروخي. وأعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، مسؤوليتها عن الهجمات.

يذكر أن القواعد الأمريكية على الأراضي العراقية والسورية تعرضت لما يزيد على 110 استهدافات، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي.

وأكدت المقاومة الإسلامية في العراق أنها ستواصل "استهداف قواعد الاحتلال الأميركي في كل من سوريا والعراق، نصرة لقطاع غزة، وردا على المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق أهل القطاع، نظرا لدعم واشنطن الاحتلال وتأديتها دورا أساسيا في استمرار العدوان".

المصدر: RT + وكالات