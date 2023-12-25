"المقاومة الإسلامية في العراق" تعلن استهدفها قاعدتين أمريكيتين في سوريا وشمال البلاد بطائرات مسيّرة

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" اليوم الاثنين استهداف قاعدة أمريكية في القرية الخضراء بالعمق السوري، وقاعدة أمريكية شمالي العراق.

وقالت "المقاومة الإسلامية العراقية في بيانين منفصلين:

- "استمرارا في نهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردا على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق قاعدة الاحتلال في القرية الخضراء بالعمق السوري بالطائرات المسيرة، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دك معاقل العدو".

- "استمرارا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردا على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق قاعدة حرير المحتلة قرب مطار أربيل شمال العراق بالطائرات المسيرة، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دك معاقل العدو".

وفجر يوم الجمعة أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، أنها تمكنت من توجيه ضربة لهدف في مدينة إيلات.

وأصبح معروفا أن القواعد العسكرية الأمريكية في كل من العراق وسوريا تتعرض لهجمات بمسيرات وصواريخ منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" يوم 7 أكتوبر الماضي.

وقد دخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ80 حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع، وسط كارثة إنسانية وصحية.

المصدر: RT