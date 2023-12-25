تطورات الحرب على غزة وتداعياتها إقليميا وعالميا.. لحظة بلحظة
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دخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ80 حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع، وسط كارثة إنسانية وصحية.
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