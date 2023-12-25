الوزير الإسرائيلي المتطرف سموتريتش: لن نكون شركاء في أي حكومة توافق على وقف الحرب في غزة

أكد وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش اليوم الاثنين أن "الحزب الصهيوني الديني" الذي يرأسه، لن يكون شريكا في أي حكومة توافق على وقف الحرب على غزة.

وقال بتسلئيل سموتريتش لحزبه: "أريد أن أقول بوضوح..حكومة الحرب ليس لديها تفويض لوقف الحرب قبل تحقيق أهداف تدمير حماس وإعادة جميع المختطفين وإزالة التهديد من قطاع غزة".

وأضاف سموتريتش: "لن نكون شركاء في أي حكومة توافق على وقف الحرب، أو توافق بشكل أو بآخر على السيطرة على غزة من قبل أي جهة مرتبطة بالسلطة الفلسطينية أو حماس".

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم، أن الحرب في غزة "ستكون طويلة ولم تقترب من نهايتها".

وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين مقتل جنديين وارتفاع حصيلة قتلاه إلى 489 منذ 7 أكتوبر، فيما بلغ عدد القتلى في صفوفه منذ بدء عمليته البرية في غزة في 27 أكتوبر نحو 156.

ودخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ80 حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع، وسط كارثة إنسانية وصحية.

المصدر: "يديعوت أحرونوت" + RT