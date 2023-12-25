خلال جلسة الكنيست.. نتنياهو يعلن أن الحرب على غزة مستمرة ولابيد يؤكد أن "حماس تلعب بنا"

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتتياهو أن إسرائيل لن توقف الحرب على غزة، وذلك في كلمة له بجلسة متوترة للكنيست الإسرائيلي مساء اليوم، بحضور أهالي أسرى إسرائيليين في غزة.

وقال نتنياهو أنه تحدث إلى رؤساء العالم للتدخل في موضوع استعادة المحتجزين في غزة، لكنه قال "لن أكشف عن كل المجهودات المبذولة".

وقال "أمر واحد لن نقوم به وهو وقف الحرب .. نريد وقتا ويجب أن نواصل حتى النهاية ولن ندخر جهدا وسنقلب كل حجر من أجل إعادة المخطوفين.. ممنوع أن نوقف الحرب حتى ننتصر بشكل حاسم ... إسرائيل لم تنجح في إطلاق سراح المختطفين في غزة دون ضغوط عسكرية".

وأشار نتنياهو إلى أن الصليب الأحمر يرفض التعاون في مسالة الأسرى الإسرائيليين في غزة.

بدوره، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد أن الجيش الإسرائيلي "مصمم على هدف استعادة المختطفين والقضاء على حماس.. يجب أن نعمل كل شيء لاستعادة المختطفين والمعارضة ستدعم أي صفقة لعودتهم... نحن أقوياء بما يكفي للدفع بأثمان باهظة وممنوع على إسرائيل أن تترك أبناءها".

وتابع لابيد"حماس تحاول اللعب بنا وشن حرب نفسية علينا وتقسيم المجتمع الإسرائيلي ولن نسمح بذلك". وقال "لا يمكن أن نقول إننا نقوم بما هو كاف حتى يعود المختطفون في غزة".

يتبع..