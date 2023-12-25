نتنياهو: الحرب في غزة ستكون طويلة ولم تقترب من نهايتها وسنعمقها في الأيام المقبلة

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين، أن الحرب في غزة "ستكون طويلة ولم تقترب من نهايتها".

وقال بنيامين نتنياهو في اجتماع كتلة "الليكود" إنه عاد من غزة حيث التقى كتيبة احتياطية في الميدان، مضيفا: "الجميع طلب مني شيئا واحدا فقط.. ألا نتوقف ونستمر حتى النهاية".

وأردف: "يقولون إننا نتوقف.. قالوا أيضا إننا سنتوقف بعد الخطوط العريضة الأولى لإطلاق سراح المختطفين لدينا.. وواصلنا ذلك.. لذلك نحن لا نتوقف، نحن مستمرون في القتال وسنعمق القتال في الأيام المقبلة".

وتابع نتنياهو: "ستكون هذه معركة طويلة وليست قريبة من النهاية.. نحن بحاجة إلى الصبر والتماسك والوحدة والالتزام بالمهمة".

وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين مقتل جنديين وارتفاع حصيلة قتلاه إلى 489 منذ 7 أكتوبر، فيما بلغ عدد القتلى بصفوفه منذ بدء عمليته البرية في غزة في 27 أكتوبر نحو 156.

ودخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ80 حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع، وسط كارثة إنسانية وصحية.

المصدر: "يديعوت أحرونوت" + RT