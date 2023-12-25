الجيش الإسرائيلي يعلن ارتفاع حصيلة قتلاه إلى 489 عسكريا

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين مقتل جنديين وارتفاع حصيلة قتلاه إلى 489 منذ 7 أكتوبر، فيما بلغ عدد القتلى بصفوفه منذ بدء عمليته البرية في غزة في 27 أكتوبر نحو 156.

وأشار الجيش الإسرائيلي في بيانه إلى مقتل:

الرقيب راني تمير 20 عماما، مقاتل في الكتيبة 50 للواء ناحال، قتل في معركة شمال قطاع عزة.

الرائد (المسؤول) نيتاي ميسيلز 30 عاما، مقاتل مدرعات في اللواء 14، قُتل في معركة شمال قطاع غزة.

ووفقا لبيان الجيش الإسرائيلي بلغت حصيلة المصابين في صفوفه منذ 7 أكتوبر نحو 1998 جريحا، فيما بلغ عدد الجرحى منذ انطلاق العملية البرية في غزة نحو 817.

أما على الجانب الفلسطيني فأعلنت وزارة الصحة بغزة أمس الأحد ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر إلى 20424 قتيلا و54036 جريحا.

ودخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ80 حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع، وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية.

المصدر: RT