مراسلنا: 80 قتيلا بالقصف الإسرائلي المستمر منذ مساء أمس على مخيم المغازي وسط قطاع غزة

أفاد مراسل RT باستقبال مشفى شهداء الأقصى نحو 80 قتيلا الليلة الماضية جراء القصف الإسرائيلي المستمر على مخيم المغازي وسط قطاع غزة منذ مساء أمس.

وأعلنت الحكومة في قطاع غزة مساء أمس مقتل 70 شخصا وإصابة العشرات في قصف إسرائيلي استهدف 4 منازل مأهولة في مخيم المغازي وسط القطاع غزة.

وطالبت الحكومة في بيانها "كافة دول العالم الحر إلى الضغط على الاحتلال المجرم من أجل إيقاف حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وضد الأطفال والنساء والمدنيين".

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة إن ما يحدث في مخيم المغازي هو "إبادة جماعية" لمربع سكني مكتظ.

وأكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن الجيش الإسرائيلي يضلل المدنيين ويرغمهم على النزوح إلى مناطق يقصفها ويقتلهم فيها.

ودخلت الحرب في غزة يومها الـ80، حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع وسط اشتباكات عنيفة على جميع محاور القتال.

المصدر: RT