تعيين السفير الأمريكي السابق في إسرائيل بمنصب مرموق في البنتاغون

عين السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل دان شبيرو في منصب نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، وهو أعلى منصب في البنتاغون في ما يتعلق بقضايا الشرق الأوسط.

وذكر موقع "بوليتكو" بأنه لم يتم الإعلان رسميا عن هذا التعيين، سواء من البنتاغون أو من شابيرو.

وسيتولى شابيرو، الذي يشغل حاليا منصب كبير مستشاري التكامل الإقليمي في مكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية، أعلى منصب في سياسة البنتاغون في الشرق الأوسط.

وفي منصبه الجديد، سيحل شابيرو مكان دانا سترول، التي أكملت فترة ثلاث سنوات في المنصب، حيث قامت بتوجيه "تطوير سياسة وزارة الدفاع الأمريكية واستراتيجيتها للبحرين، ومصر، وإسرائيل، وإيران، والعراق، والأردن، والإمارات العربية المتحدة والكويت ولبنان وعمان والسلطة الفلسطينية وقطر والمملكة العربية السعودية وسوريا والإمارات العربية المتحدة واليمن".

وأشارت وسائل الإعلام الأمريكية إلى أن شابيرو يمتلك خبرة طويلة وواسعة بمناصب كبيرة وفهم عميق لمشاكل المنطقة. ويشار إلى أن شابيرو بعد تقاعده من منصبه كسفير للولايات المتحدة في إسرائيل من عام 2011 إلى 2017، قطن مع عائلته عدة سنوات في إسرائيل.

المصدر: jns + politico





