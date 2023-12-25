البابا فرنسيس يدين الوضع الإنساني اليائس في قطاع غزة

دان البابا فرنسيس "الوضع الإنساني اليائس" للفلسطينيين في غزة، داعيا لوقف الحرب بين إسرائيل و"حماس" والإفراج عن الأسرى.

وفي رسالة الميلاد، صلى البابا من أجل "إنهاء الحرب التي دمرت حياة الناس في إسرائيل وفلسطين"، وقدم تعازيه لأهل غزة والمنطقة برمتها، وخاصة الطوائف المسيحية.

وقال إن "قلبه يحزن على ضحايا الهجوم البغيض الذي وقع في 7 أكتوبر"، مضيفا: "أجدد ندائي الملح للإفراج عن الرهائن الذين ما زالوا محتجزين. أناشد أن تتوقف العمليات العسكرية، وتبعياتها المرعبة، بسقوط للضحايا المدنيين الأبرياء".

ودعا البابا إلى "وضع حد للعمليات العسكرية وحصدها المروع للضحايا المدنيين الأبرياء"، مطالبا بـ"حل للوضع الإنساني اليائس من خلال فتح المجال أمام تقديم المساعدات الإنسانية في غزة".

وأعرب عن أمله في أن يؤدي "الحوار الصادق والمستمر بإرادة سياسية قوية ودعم دولي إلى حل القضية الفلسطينية".

المصدر: vatican news