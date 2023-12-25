بالفيديو.. الطيران الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على جنوب لبنان

أفاد مراسل RT بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن سلسلة من الغارات استهدفت أطراف بلدة عيتا الشعب في القطاع الأوسط جنوب لبنان.

كما نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على تلة الراهب، وعلى منطقة زراعية فارغة جنوب بلدة ميس الجبل دون وقوع إصابات.

واستهدف القصف المدفعي الإسرائيلي وادي حامول وأطراف بلدة الناقورة في القطاع الغربي.

#عاجل - مراسل #ميسيّات: من مكان الغارة الجوية التي نفذها الطيران الحربي الاسرائيلي المعادي واستهدفت منطقة زراعية فارغة قرب مجمع الامام الرضا(ع) - المرج الجنوبي، جنوب بلدة #ميس_الجبل ولا يوجد اصابات.. pic.twitter.com/afiUQJTwoq — Mhd Zahreddine (@mhd_zahreddine) December 25, 2023

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنه تم إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان تجاه هدف إسرائيلي بين مستوطنتي دوفيف ومتات بالجليل الغربي.

المصدر: RT