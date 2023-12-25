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بالفيديو.. الطيران الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على جنوب لبنان

أخبار العالم العربي

بالفيديو.. الطيران الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على جنوب لبنان
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أفاد مراسل RT بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن سلسلة من الغارات استهدفت أطراف بلدة عيتا الشعب في القطاع الأوسط جنوب لبنان.

كما نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على تلة الراهب، وعلى منطقة زراعية فارغة جنوب بلدة ميس الجبل دون وقوع إصابات.

واستهدف القصف المدفعي الإسرائيلي وادي حامول وأطراف بلدة الناقورة في القطاع الغربي.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنه تم إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان تجاه هدف إسرائيلي بين مستوطنتي دوفيف ومتات بالجليل الغربي.

المصدر: RT

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