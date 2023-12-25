"حزب الله" ينعى أحد مقاتليه

نعى "حزب الله" اللبناني اليوم الاثنين أحد عناصره قتل بالقصف الإسرائيلي على جنوب لبنان.

وقال "حزب الله" في بيانه: "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد وسام خليل حمود "علاء" من بلدة مركبا في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس".

ومنذ اندلاع الحرب في غزة بعد إطلاق حركة حماس الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل يوم 7 أكتوبر الماضي، تشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل تبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي، و"حزب الله" وفصائل فلسطينية.

وأدى القصف الإسرائيلي إلى مقتل 125 عنصرا من "حزب الله" بينهم نجل النائب محمد رعد وعدد من المدنيين و3 صحفيين.

وأعلنت السلطات الإسرائيلية مقتل 10 أشخاص على الجانب الإسرائيلي.

المصدر: RT