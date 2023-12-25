إسرائيل تغلق المستوطنات الشمالية خوفا من "حرب محتملة" مع "حزب الله"

قررت السلطات الإسرائيلية اليوم الاثنين إغلاق مجموعة كبيرة من المستوطنات الشمالية اعتبارا من الساعة السادسة صباحا حتى إشعار آخر، خوفا من "حرب محتملة" مع "حزب الله" اللبناني.

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وقال الناطق باسم بلدية كريات شمونة، إنه على ضوء تقدير الوضع، تقرر إغلاق مجموعة كبيرة من المستوطنات الشمالية، الحدودية مع لبنان، أمام دخول المستوطنين حتى إشعار آخر.

وأعلن المجلس الإقليمي في مستوطنات الجليل الأعلى، التي تبعد عن الحدود مع لبنان مسافة 4 كيلومترات، أنه اعتبارا من الساعة 6:00 صباحا سيبدأ إغلاق الطرقات في المنطقة. وتأتي هذه التدابير خوفا من هجمات "حزب الله" اللبناني.

وسقط صاروخان أطلقا من جنوبي لبنان أمس الأحد، في منطقة "موشاف مرغليوت" بمدينة كريات شمونة شمالي إسرائيل. وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن صافرات الإنذار دوت في منطقة الجليل الغربي شمالي البلاد.

وفي وقت سابق، كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن حث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على وقف ضربة استباقية ضد "حزب الله"، محذرا من مغبة إثارة حرب إقليمية واسعة.

في حين، نفى مكتب بنيامين نتنياهو، أن يكون بايدن قد أقنعه بعدم مهاجمة "حزب الله"، مؤكدا أنه قرر تحقيق النصر في الجنوب أولا.

وحذر نعيم قاسم، نائب أمين عام "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، من أن الحزب "سيرد الصاع صاعين في حال قرر العدو الإسرائيلي تصعيد عدوانه على الجنوب اللبناني".

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر الماضي.

المصدر: وكالات