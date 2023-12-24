تحديث مستمر.."حزب الله" يعلن استهداف مواضع للجيش الإسرائيلي ومستوطنة وموقع عسكري جنوبي لبنان
أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الأحد استهداف "مرابض" للجيش الإسرائيلي ومستوطنة أفيفيم وموقع الضهيرة العسكري جنوبي البلاد، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.
وقال "حزب الله" في بيانات عدة:
- عند الساعة 03:35 من بعد ظهر اليوم الأحد: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية تموضعَ مشاة لجنود العدو الإسرائيلي في قلعة هونين (قرية هونين اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة، وذلك دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة".
- عند الساعة 03:15 من بعد ظهر اليوم الأحد: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع الضهيرة بالأسلحة المناسبة، وذلك دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة.
- عند الساعة 02:50 من بعد ظهر اليوم الأحد: "استهدفت المقاومة الإسلامية مستعمرة أفيفيم (قرية صلحا اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة، حيث تمت إصابة أحد المباني السكنية ووقوع إصابات مؤكدة، وذلك دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة، وردا على الاعتداءات الصهيونية المتكرّرة على القرى والمنازل المدنية".
- عند الساعة 7:30 من صباح اليوم الأحد: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية مرابض العدو في ديشون بالأسلحة الصاروخية، وأصابتها إصابة مباشرة، وذلك دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة".
يتبع..