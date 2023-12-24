تحديث مستمر.."حزب الله" يعلن استهداف مواضع للجيش الإسرائيلي ومستوطنة وموقع عسكري جنوبي لبنان

أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الأحد استهداف "مرابض" للجيش الإسرائيلي ومستوطنة أفيفيم وموقع ‏الضهيرة العسكري جنوبي البلاد، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.



وقال "حزب الله" في بيانات عدة:

- عند الساعة 03:35 من بعد ظهر اليوم الأحد: "استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية تموضعَ ‏مشاة لجنود العدو الإسرائيلي في قلعة هونين (قرية هونين اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة، وذلك دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة".

- عند الساعة 03:15 من بعد ظهر اليوم الأحد: "استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع ‏الضهيرة بالأسلحة المناسبة، وذلك دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة.

- عند ‏الساعة 02:50 من بعد ظهر اليوم ‏الأحد: "استهدفت المقاومة الإسلامية مستعمرة أفيفيم (قرية صلحا اللبنانية ‏المحتلة) بالأسلحة المناسبة، حيث تمت إصابة أحد المباني السكنية ووقوع إصابات مؤكدة، وذلك دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وردا على ‏الاعتداءات الصهيونية المتكرّرة على القرى والمنازل المدنية".

- عند الساعة 7:30 من صباح اليوم ‏الأحد: "استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية مرابض ‏العدو في ديشون بالأسلحة الصاروخية، وأصابتها إصابة مباشرة، وذلك دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة".

يتبع..