مسيرة إسرائيلية تستهدف مدرسة في بلدة جنوبي لبنان

أفاد مراسلنا بأن مسيرة إسرائيلية استهدفت مبنى مدرسة حبيش الجديدة في بلدة الطيبة جنوبي لبنان.

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وأضاف مراسلنا أنه تم إطلاق دفعة من الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه موقع عسكري إسرائيلي في مزارع شبعا على الحدود.

وأعلن "حزب الله" تنفيذ عدد من العمليات ضد مواقع انتشار الجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية أمس السبت، حيث تم استهداف موقع بياض بليدا وتجمّع لمشاة في نقطتَي تلّة الطيحات وجبل نذر في القطاع الشرقي، وفي القطاع الغربي تم استهداف انتشار لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط موقع بركة ريشا وموقع جل العلام بالقذائف الصاروخية.

وأعلن الإعلام الحربي التابع لـ"حزب الله" أن "عدد العمليات العسكرية التي نفذتها المقاومة الإسلامية في لبنان ضد مواقع الجيش الإسرائيلي منذ بداية العدوان على ‎غزة حتى تاريخ 14 من شهر ديسمبر الجاري بلغ 509، استهدفت 58 موقعا وثكنة عسكرية معادية".

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر الماضي.

وأدى القصف الإسرائيلي إلى مقتل أكثر من 100 عنصر لـ"حزب الله" بالإضافة إلى 3 صحافيين وعدد من المدنيين.

المصدر: RT