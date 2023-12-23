"حزب الله" ينعى اثنين من مقاتليه

نعى "حزب الله" اثنين من مقاتليه أحدهما قضى اليوم متأثرا بجروح أصيب بها منذ حوالي شهر أثناء اشتباكات على الحدود في جنوب لبنان.

وجاء في بيان الإعلام الحربي للمقاومة الإسلامية في لبنان: "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد علي حسين حرب "جعفر من بلدة يارون في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس".

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كما نعى حزب الله عنصر اخر من عناصره قضى اليوم السبت ليرتفع بذلك عدد القتلى إلى اثنين.

وأعلن الإعلام الحربي التابع لـ"حزب الله" عن عدد العمليات العسكرية التي نفذتها عناصر المقاومة الإسلامية في لبنان ضد مواقع الجيش الإسرائيلي وتجمعات قواته منذ "بداية العدوان على ‎غزة" حتى تاريخ 14 من شهر ديسمبر الجاري و"بلغت 509 عمليات استهدفت 58 موقعا وثكنة عسكرية معادية".

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر الماضي.

وقد أدى القصف الإسرائيلي إلى مقتل أكثر من 100 عنصر لـ"حزب الله" بالإضافة إلى 3 صحافيين وعدد من المدنيين.

المصدر: RT