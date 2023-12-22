"حزب الله" ينعى اثنين من مقاتليه

نعى "حزب الله" اللبناني اثنين من مقاتليه سقطا بقصف إسرائيلي على جنوب لبنان، وأكد استمراره بتنفيذ عملياته ضد الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان وعلى الحدود.

ونعى "حزب الله" في بيانين منفصلين حسين علي عزالدين "أبو نمر" من بلدة معروب في جنوب لبنان، وعبد العزيز علي مسلماني "أبو محمد كربلا" من بلدة الشعيتية في جنوب لبنان، وقال إنهما "ارتقيا على طريق القدس".

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.

وأدى القصف الإسرائيلي إلى مقتل 121 عنصرا من "حزب الله" بينهم نجل النائب محمد رعد، وعدد من المدنيين و3 صحفيين.

وأعلنت السلطات الإسرائيلية مقتل 10 أشخاص على الجانب الإسرائيلي.

المصدر: RT