بالفيديو.. إطلاق رشقة صاروخية من جنوب لبنان باتجاه المستوطنات الإسرائيلية

أفادت مراسلة RT بإطلاق رشقة صاروخية صباح اليوم الجمعة من جنوب لبنان باتجاه مواقع بين مستوطنتي زرعيت وشتولا في القطاع الغربي، ورد الجيش الإسرائيلي بقصف بلدات عدة جنوبي البلاد.

وذكرت مراسلتنا أن صفارات الإنذار دوت في المستوطنات الإسرائيلية، عقب إطلاق الصواريخ، مبينة أن صاروخا اعتراضيا أطلقته القبة الحديدية الإسرائيلية، انفجر بأجواء بلدتي عيتا الشعب ورميش في القطاع الأوسط.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأنه تم إطلاق 24 صاروخا من لبنان تجاه الجليل الغربي.

وفي السياق، نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي ثلاث غارات جوية على منطقة اللبونة في القطاع الغربي، كما قصفت المدفعية الإسرائيلية وسط بلدة رب ثلاثين بين المنازل في القطاع الشرقي، دون وقوع إصابات.

‏كما قصفت المدفعية الإسرائيلية محيط بلدات عيتا الشعب في القطاع الأوسط وراميا وأطراف بلدات بيت ليف وجبل بلاط ومروحين في القطاع الغربي.

المصدر: RT