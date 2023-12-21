"حزب الله" يعرض مشاهد من استهدافه لمستوطنة إسرائيلية (فيديو)

عرض الإعلام الحربي في "حزب الله" ليل الخميس، مشاهد من استهداف مستوطنة أفيفيم الإسرائيلية عند الحدود اللبنانية الجنوبية.

ونشر "حزب الله" مقطع فيديو يظهر "مشاهد من استهداف المقاومة الإسلامية مستوطنة أفيفيم (قرية صلحا اللبنانية المحتلة) عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وردا على ‌‏اعتداءات العدو الاسرائيلي على القرى والمنازل المدنية واستشهاد مواطنة لبنانية وجرح زوجها".

واليوم الخميس، أعلن "حزب الله" اللبناني استهداف جنود ومواقع ومستوطنات إسرائيلية بأنواع مختلفة من الصواريخ والأسلحة، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة فيها.

وذكر "حزب الله" في بيانين منفصلين:

- عند الساعة 11:15 من قبل ظهر اليوم ‏الخميس: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وردا على ‌‏اعتداءات العدو الاسرائيلي على القرى والمنازل المدنية واستشهاد المواطنة نهاد موسى مهنا ‏وجرح زوجها، قام مجاهدو المقاومة الاسلامية باستهداف مستعمرتي دوفيف وأفيفيم (قرية صلحا اللبنانية المحتلة) بالأسلحة ‏المناسبة وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة. وتؤكد المقاومة مجددا أنها لن تتهاون إطلاقا مع المس ‏بالمدنيين ولن تسمح ‏باستباحة قرانا وبلداتنا‏ وسترد على اي اعتداء بضرب المستوطنات في ‏شمال فلسطين المحتلة".‏ - عند الساعة 12:15 من صباح ‏اليوم الخميس: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وردا على ‏إمعان العدو الاسرائيلي في استهداف القرى والمنازل المدنية، قام مجاهدو المقاومة الاسلامية بقصف مستعمرة كريات شمونا (بلدة الخالصة المحتلة) بصلية صواريخ كاتيوشا، وتؤكد مجددا أنها لن تتهاون إطلاقا مع المس بالمدنيين ولن تسمح ‏باستباحة قرانا وبلداتنا"‏.

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ومنذ اندلاع الحرب في غزة بعد إطلاق حركة حماس الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل يوم 7 أكتوبر الماضي، تشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل تبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة و"حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة أخرى.

المصدر: RT