مقتل امرأة وإصابة زوجها بقصف إسرائيلي لجنوب لبنان (فيديو)

أعلن "حزب الله" اليوم الخميس، استهدف عدة مواقع إسرائيلية وتحقيق إصابات فيها، فيما أدى القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان إلى مقتل امرأة وإصابة زوجها بجروح بليغة.

وأفادت مراسلة RT بأن امرأة سبعينية توفيت، فيما أصيب زوجها الثمانيني بجروح بليغة، بقصف إسرائيلي استهدف منزلهما في بلدة مارون الراس جنوب لبنان.

وذكرت مراسلتنا أن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف أطراف بلدات ‎يارون وعيتا الشعب في القطاع الأوسط جنوب لبنان، فيما يقصف الجيش الإسرائيلي بالمدفعية محيط موقع ‌العاصي⁩ مقابل بلدة ‌ميس الجبل في القطاع الأوسط، حيث أدى القصف الإسرائيلي مساء أمس الأربعاء على بلدة مركبا إلى دمار كبير.

هذا ودوت صافرات الإنذار في مقر قيادة "اليونيفيل" الرئيسي في الناقورة جنوب لبنان.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه "خلال ساعات الليلة الماضية وصباح اليوم أغارت طائرات حربية ومسيرة لجيش الدفاع على بنى تحتية ارهابية لحزب الله ومنصة صاروخية تم استخدامها لإطلاق قذائف صاروخية نحو إسرائيل مساء أمس. كما قصفت القوات بالمدفعية مناطق في لبنان".

وأفاد بأنه "مساء أمس تم رصد إطلاق عدة قذائف من لبنان نحو إسرائيل ليرد جيش الدفاع بقصف مدفعي نحو مصادر النيران".

#عاجل جيش الدفاع يغير الليلة الماضية وصباح اليوم على بنية تحتية أرهابية ومنصة صاروخية استخدمت لإطلاق القذائف نحو إسرائيل



⭕️خلال ساعات الليلة الماضية وصباح اليوم أغارت طائرات حربية ومسيرة لجيش الدفاع على بنى تحتية ارهابية لحزب الله ومنصة صاروخية تم استخدامها لإطلاق قذائف صاروخية… pic.twitter.com/T5qKUOBi2h — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 21, 2023

وأعلن "حزب الله" اليوم الخميس أنه "ردا على ‏إمعان العدو الاسرائيلي باستهداف القرى والمنازل المدنية قام مجاهدو المقاومة عند الساعة 12:15 بقصف مستعمرة كريات شمونة(بلدة الخالصة المحتلة) بصلية صواريخ كاتيوشا".

وفي بيان آخر، قال "حزب الله": "ردا على ‏قيام ‏العدو بإحراق حرج الراهب قام مجاهدو المقاومة الاسلامية عند الساعة 12:30، برماية صواريخ حارقة على احراج برانيت"، مشددا على أن "المقاومة لن تتهاون في الدفاع عن القرى والبلدات اللبنانية وستتعامل بالمثل مع أعماله ‏العدوانية ضدها".

كما أصدر عدة بيانات تباعا أعلن فيها:

عند الساعة 11:15: استهداف مستعمرتي دوفيف وأفيفيم (قرية صلحا اللبنانية المحتلة)، وتحقيق إصابات مؤكدة.

عند الساعة 12:15: استهداف مراكز ‏تجمع لجنود الجيش الإسرائيلي في مزارع شبعا، وتحقيق إصابات مباشرة.‏

عند الساعة 12:45: تنفيذ هجوم جوي ‏بثلاث مسيرات إنقضاضية دفعة واحدة على تجمعات ‏مستحدثة خلف مواقع الجيش الإسرائيلي في مزارع ‏شبعا اللبنانية المحتلة وأصابت أهدافها ‏بدقة وتم تدميرها.‏

عند الساعة 1:30: استهدف ‏نقطة الجرداح بالأسلحة المناسبة.‏

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترات متزايدة منذ اندلاع حرب غزة، حيث يتبادل حزب الله والجيش الإسرائيلي القذائف والصواريخ منذ أسابيع ما أسفر عن دمار كبير في بعض أحياء القرى الجنوبية الحدودية.

وأدى التصعيد في جنوب لبنان إلى مقتل أكثر من 100 عنصر في "حزب الله" و3 صحافيين وعدد من المدنيين.

وأعلنت السلطات الإسرائيلية مقتل 10 أشخاص على الجانب الإسرائيلي.

المصدر: RT