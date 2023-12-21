محلل سياسي روسي: إسرائيل ستجبر "حزب الله" على القتال بجدية

قال المحلل السياسي الروسي ألكسندر نازاروف إنه عاجلا أم آجلا ستجبر إسرائيل "حزب الله" اللبناني على الانخراط في القتال "بجدية".

وكتب نازاروف في منشوره: "الليلة، تقدمت قوات الدفاع الإسرائيلية بشكل أعمق وهاجمت مقر "حزب الله" في جبل الصافي على بعد حوالي 50 كيلومترا من الحدود مع إسرائيل، وتم الإبلاغ عن وقوع إصابات نتيجة الهجوم".

وأضاف: "لقد قلت منذ البداية إن المبادرة في الحرب الإقليمية ستكون لإسرائيل... عاجلا أم آجلا ستجبر إسرائيل "حزب الله" على القتال بجدية".

وكانت وسائل إعلام لبنانية أفادت بأن "طائرات حربية إسرائيلية قصفت مثلث إقليم التفاح - جزين - أطراف شرق صيدا، حيث أغارت على الأحراج بين منطقتي بصليا وسنيا القريبة من جباع وكفرملكي بعدد من الصواريخ، أحدث انفجارها دويا تردد في معظم مناطق النبطية وحتى ساحل الزهراني وصيدا".

بدوره، نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري على حسابه في X فيديو، قال إنه لقصف استهدف مركز قيادة عمليات "حزب الله" في جنوب لبنان.

المصدر: RT