"حزب الله" يعلن استهداف مواقع إسرائيلية على الحدود مع لبنان

أعلن "حزب الله" اللبناني في بيان له اليوم الأربعاء، عن استهداف مواقع إسرائيلية على الحدود مع لبنان.

وجاء في البيان: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة ‌‌‏الثالثة من بعد ظهر‎ ‌‌‏يوم ‏الأربعاء 20-12-2023، موقع العباد ودشمه وتحصيناته بالأسلحة المناسبة، ‏ما أدى الى وقوع إصابات مؤكدة بين جنود العدو".

وفي وقت سابق، أفاد موقع "أكسيوس"، نقلاً عن مصادره، بأن الجانب الأمريكي تلقى إشارة من إسرائيل عن استعدادها لإقامة منطقة عازلة على الحدود مع لبنان. ووفقا لهذه البيانات، فقد أثير هذا الموضوع في محادثة بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، ووزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن.

وقد دعت الحكومة الإسرائيلية إلى التوصل إلى اتفاق بوساطة أمريكية مع لبنان، يضمن انسحاب قوات حزب الله إلى مسافة تبعد 10 كيلومترات عن الحدود لمنع المسلحين من قصف المستوطنات الإسرائيلية على طول الحدود أو تكرار سيناريو غزو حماس البري، الذي حدث في 7 أكتوبر.

كما أشارت دراسة أجراها مركز "ستراتفور" التحليلي المقرب من أجهزة الاستخبارات الأمريكية، إلى أنه من غير المرجح أن تقوم إسرائيل بعمل نشط في لبنان قبل إنهاء العمليات القتالية الرئيسية في قطاع غزة.

وقال المركز: "حتى ذلك الحين، ستفضل إسرائيل استخدام التصعيد السري أو المحدود والضغط الدبلوماسي لإقامة علاقات مستقرة مع حزب الله وحماس على الحدود الشمالية".

المصدر: RT