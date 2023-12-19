"حزب الله" يعلن استهداف مستوطنة يفتاح بالمدفعية وتحقيق إصابات دقيقة

أعلن "حزب الله" اللبناني، في بيان، اليوم الثلاثاء، استهداف مستوطنة يفتاح بالقذائف ‏المدفعية، مؤكدا تحقيق إصابات دقيقة.

وجاء في البيان: "ردا على قيام العدو الإسرائيلي بالاعتداء على المدنيين واستشهاد ‏المواطن اللبناني ‌‏حسين علي بركات قام مجاهدو المقاومة الإسلامية بتمام ‏الساعة 9:45 من مساء ‏يوم الثلاثاء 19-12-‌‏2023 بقصف مستوطنة يفتاح ‌‏(قرية قدس اللبنانية ‏المحتلة) بالقذائف ‏المدفعية وتحقيق إصابات مؤكدة‎،‌‏ وتؤكد ‏المقاومة الإسلامية ‏مجددا أنها لن تتهاون على الإطلاق في المس بالمدنيين".‏

وفي وقت سابق، أكد مراسل RT، أن القوات الإسرائيلية قصفت بلدة حولا الواقعة جنوب لبنان.

وقال مراسلنا: "غارة من مسيرة إسرائيلية تستهدف أحد المنازل في بلدة عيتا الشعب جنوب لبنان وسط أنباء عن وقوع إصابات".

ومنذ فجر اليوم، استهدف قصف مدفعي إسرائيلي أطراف بلدة الناقورة في القطاع الغربي، في وقت مشطت القوات الإسرائيلية بالمدفعية، محيط موقع هرمون في القطاع الأوسط جنوب لبنان.

واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي أطراف حرش يارون وحانين وأطراف ميس الجبل وبليدا وعيترون في القطاع الأوسط.

إلى ذلك، حلقت طائرات حربية إسرائيلية بشكل مكثف بالتزامن مع تحليق لطائرات الاستطلاع على طول الشريط الحدودي، لا سيما في أجواء القطاع الأوسط وعلى مستوى منخفض.

كما شهدت أجواء البقاع وبعلبك والحدود اللبنانية السورية تحليقا مكثفا لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية.

المصدر: RT