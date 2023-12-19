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لحظة بلحظة.. الحرب في غزة تدخل يومها الـ74 وتصاعد المخاوف من اتساع رقعة الحرب بالمنطقة

أخبار العالم العربي

لحظة بلحظة.. الحرب في غزة تدخل يومها الـ74 وتصاعد المخاوف من اتساع رقعة الحرب بالمنطقة
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في اليوم الـ74 من عمر الحرب في غزة، تواصل القوات الإسرائيلية عملياتها العسكرية واستهدافاتها المدفعية والجوية، لا سيما جنوب القطاع، فيما تتصاعد المخاوف من اتساع رقعة الحرب بالمنطقة.

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لحظة بلحظة.. تطورات الحرب في قطاع غزة
لحظة بلحظة.. تطورات الحرب في قطاع غزة

يتبع..

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