لحظة بلحظة.. الحرب في غزة تدخل يومها الـ74 وتصاعد المخاوف من اتساع رقعة الحرب بالمنطقة
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في اليوم الـ74 من عمر الحرب في غزة، تواصل القوات الإسرائيلية عملياتها العسكرية واستهدافاتها المدفعية والجوية، لا سيما جنوب القطاع، فيما تتصاعد المخاوف من اتساع رقعة الحرب بالمنطقة.
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يتبع..