الجيش الإسرائيلي يعلن "اغتيال صراف عمل على تحويل الأموال إلى حماس"

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تمكن من "القضاء على المدعو صبحي فراونة، صاحب شركة صيرفة يعمل عبرها على تحويل الأموال إلى حركة حماس".

وقال الجيش والشاباك في بيان مشترك إن "عملية استهداف في قلب مدينة رفح وبتوجيه استخباراتي من هيئة الاستخبارات وجهاز الشاباك أسفرت عن تصفية المدعو صبحي فراونة، الذي كان صرافا بارزا كان له ضلع خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب شقيقه وعبر شركة الصرافة "همسات" التي يملكانها، بتحويل عشرات الملايين من الدولار إلى حماس وجناحها العسكري، لا سيما في قطاع غزة".

ولفت البيان إلى أن "فراونة كان من أبرز الصرافين وممن انفردوا بقدرتهم على تحويل المبالغ الطائلة المطلوبة لإدارة القتال إلى الجناح العسكري لحماس. وواصل فراونة تحويل الأموال إلى الجناح لعسكري لحماس حتى خلال القتال الدائر حاليا، وإدراكه بأن هذه الأموال ضرورية لتمكين الجناح العسكري من مواصلة القتال".

#عاجل جيش الدفاع وجهاز الشاباك يقضيان على المدعو صبحي فراونة الذي كان ضالعاً في تحويل عشرات ملايين من الدولارات لغرض تمويل الأعمال القتالية للجناح العسكري لمنظمة حماس الإرهابية



🔻أسفرت عملية استهداف في قلب مدينة رفح وبتوجيه استخباراتي من هيئة الاستخبارات

وجهاز الشاباك عن… pic.twitter.com/fbF97ZeC8h — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 19, 2023

المصدر: RT