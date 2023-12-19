عكس تقديرات المخابرات الإسرائيلية.. صحيفة عبرية تكشف عن الحالة الصحية لمحمد الضيف

نشرت صحيفة "معاريف" العبرية، يوم الثلاثاء، تقريرا كشف تفاصيل جديدة عن قائد الجناح العسكري لحماس محمد الضيف، مؤكدة أنه بحالة صحية جيدة على عكس ما أكدته المخابرات الإسرائيلية سابقا.

وقالت الصحيفة في مقالها: "فشل آخر لنجوم المخابرات؟.. بعد سنوات من عدم وضوح الحالة الطبية لزعيم حماس في غزة، نشر الجيش الإسرائيلي مقاطع فيديو يظهر محمد الضيف وهو يمشي على قدميه وحالته أفضل بكثير مما تم تقديره في إسرائيل".

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وأفاد الصحفي الإسرائيلي بن كسبت لصحيفة "معاريف" بأن المعلومات الجديدة التي توصل إليها الجيش الإسرائيلي تشير إلى أن قائد الجناح العسكري لحماس محمد الضيف بصحة جيدة جدا ويسير على قدميه وهناك ما يؤكد أنه لا يعاني من أي مشاكل صحية أو شلل، خلافا لتقديرات سابقة لدى المخابرات الإسرائيلية.

وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية قد نقلت عن الجيش سابقا بأن الطيران الحربي تمكن من استهداف الضيف في الحروب السابقة ما أدى مقتل عائلته وإصابته بجروح خطيرة أدت لفقدانه البصر والقدرة على المشي.

وتقول الصحيفة: "بعد أن نشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو لشقيق السنوار محمد السنوار وهو يسافر عبر أنفاق غزة، تبين الآن أن محمد الضيف والذي تطارده إسرائيل منذ سنوات، يتمتع بصحة جيدة.

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وذكرت أنه وفي إطار عملية جمع المعلومات الاستخبارية في قطاع غزة، عثرت إسرائيل على عدة مقاطع فيديو ظهر فيها الضيف سالما معافى.

وفي أحد مقاطع الفيديو، شوهد الضيف وهو يمشي على قدميه بعرج طفيف.

ويبدو من مقاطع الفيديو أن حالة الضيف أفضل بكثير مما تم تقديره في إسرائيل، حيث يستطيع المشي بمفرده ولا يستخدم كرسيا متحركا، وربما يمكنه أيضا استخدام كلتا يديه.

وأشارت الصحيفة إلى أن الضيف نجا من سبع محاولات اغتيال على مر السنين.

وأوضحت أن حقيقة أن الضيف على قيد الحياة ويعمل وفي حالة جيدة نسبيا، بل إنه قادر على المشي بمفرده تتعارض تماما مع التقييمات الاستخباراتية في السنوات الأخيرة.

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وبينت أنه وبعد اكتشاف هذه الفيديوهات، سيتم التعامل مع وضع الضيف بشكل مختلف.

ووصفت تقارير الضيف بأنه يتميز بالصبر والذكاء وبخبرته في مجال الأسلحة، علاوة على حسه الأمني، وعدم ظهوره العلني لعقود، وابتعاده عن استخدام وسائل الاتصالات الحديثة، والاكتفاء برسائل صوتية في معاركه مع الإسرائيليين.

وكتبت صحيفة "واشنطن بوست" في عام 2014 عن الضيف قائلة إنه "بالنسبة للفلسطينيين شخصية بطولية، واحد من آخر قادة حماس المتبقين من الجيلين الأول والثاني، وهو يحظى بالإعجاب منذ فترة طويلة لتحديه إسرائيل. وهو ممثل مسرحي سابق، يقال إنه سيد التنكر، والمعروف بقدرته على التنكر والاندماج مع السكان".

وقام الجيش الإسرائيلي في الأسبوع الماضي بتوزيع منشورات في قطاع غزة وعد فيها بمكافأة مالية كبيرة لأي شخص يقدم معلومات موثوقة عن مكان وجود كبار مسؤولي حماس، مثل محمد الضيف ومحمد شقيق يحيى السنوار.

ونشرت الصحيفة مقطع فيديو كشف عنه الجيش الإسرائيلي يظهر فيه شقيق يحيى السنوار، محمد السنوار في سيارة نموذجية داخل نفق تم الكشف عنه.

المصدر: صحيفة "معاريف" العبرية