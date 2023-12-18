لحظة بلحظة.. تطورات الحرب في قطاع غزة
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في اليوم الـ73 للحرب، يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة، فيما يزداد الوضع الإنساني سوءا أكثر فأكثر.
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يتبع..