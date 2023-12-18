الجيش الاسرائيلي يكشف تفاصيل مقتل وإصابة جنود من وحدة المستعربين في المعارك بغزة

نشر الجيش الإسرائيلي تفاصيل مقتل ثلاثة جنود وإصابة آخر من وحدة المستعربين "دوفديفان" خلال المعارك الجارية بمدينة خان يونس في قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان: "المعارك تدور وجها لوجه، وندمر مختبرات مسيرات، وفتحات أنفاق ومنصات إطلاق الصواريخ التي تم توجيهها لإسرائيل، مقاتلو وحدة المستعربين "دوفديفان" يخوضون القتال في خان يونس".

وتابع البيان: "وحدة المستعربين "دوفديفان" المكلّفة والمتخصصة في القتال وسط المناطق المأهولة، وشديدة الاكتظاظ وفي المجال المدني تخوض القتال في قلب مدينة خان يونس منذ حوالي الأسبوعين".

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه "منذ بداية الهجوم خرقت القوات خطوط الدفاع التابعة للواء خان يونس، والتي تشكل مركز ثقل سلطوي وعسكري بالنسبة لمنظمة حماس الإرهابية وبدأت المناورة في قلب المنطقة".

وتابع: "في إطار القتال يخوض الجنود المعارك وجها لوجه في مواجهة مخربين ويقضون على خلايا إرهابية عديدة. وتزامنا مع ذلك، يهاجم مقاتلو -دوفديفان- الأهداف من خلال الصواريخ عالية الدقة، وبتوجيه من الدعم الجوي، والبنى التحتية الإرهابية وخلايا المخربين".

وأضاف الجيش في بيانه: "مقاتلو -دوفديفان- توغلوا في المنطقة، حيث عثروا فيها، بالتعاون مع قوات الهندسة ووحدة -عوكيتس-، على نظام فتحات أنفاق تكتيكية تابعة لحركة "حماس"، وقد انطلق من هذه الأنفاق مخربون أطلقوا النار باتجاه القوات، فرد المقاتلون بإطلاق النار وقضوا عليهم، وبعد ذلك دمر المقاتلون نظام فتحات الأنفاق".

بالإضافة إلى ذلك، "رصد المقاتلون ودمروا مختبرات لإنتاج المسيرات، ودمروا عدة منصات لإطلاق القذائف الصاروخية والتي تم توجيهها باتجاه الأراضي الإسرائيلية" بحسب ما جاء في البيان.

وأكد الجيش الإسرائيلي، أنه في إحدى الهجمات التي شنتها الوحدة مساء أمس في نفس المنطقة بخان يونس، صادف مقاتلو "دوفديفان" عبوة ناسفة وإطلاق نار أسفر عن سقوط المقاتلين المساعد لياف ألوش، والمساعد أول (احتياط) إيتان نائيه التابعين لوحدة المستعربين "دوفديفان" والمساعد أول (احتياط) تال فيليبا، وهو مقاتل في وحدة "يهلوم". كما أصيب مقاتل آخر من وحدة المستعربين بجروح بالغة.

المصدر: RT