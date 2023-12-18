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غريفيث: الإفلات من العقاب يسود في الحرب في قطاع غزة

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غريفيث: الإفلات من العقاب يسود في الحرب في قطاع غزة
Sputnik
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أشار مارتن غريفيث وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، في حديث لصحيفة فايننشال تايمز، إلى تفشي التملص من العقاب في حرب قطاع غزة.

 وكمثال على ذلك، ذكر المسؤول الأممي، مقتل موظفي وعمال بعثات الإغاثة الإنسانية في قطاع غزة.

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وتحدث غريفيث عن ضرورة إنشاء محكمة خاصة في هذا المجال لملاحقة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الأعمال.

وقال: "الإفلات من العقاب الذي يصاحب اختيار الحرب بمثابة الخيار الأول لم يظهر بمثل هذه القوة سابقا. والإفلات من العقاب على قتل عمال الإغاثة لم يكن بمثل هذا الحجم في السابق. إن الإفلات من العقاب الذي نراه، يسود فعلا في هذه الحرب ".

وأعرب غريفيث عن اعتقاده، بأن المحاكم الخاصة لها باع طويل وخبرة أفضل في مجال تحميل المسؤولية للمذنبين في هذا المجال وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.

وقال غريفيث: "قد تكون هناك حاجة لمحكمة خاصة (حول الوضع في قطاع غزة)".

المصدر: نوفوستي

 

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